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Yaramazlara biraz batar!

‘#MeToo’nun zaferi: Harvey Weinstein 23 yıl hapse mahkum edildi

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, ‘üçüncü derece tecavüz‘ ve ‘cinsel saldırı‘ suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’li New York Times gazetesi 2017 yılının ekim ayı başında Weinstein’a yöneltilen cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını haber yaptıktan sonra aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın, 67 yaşındaki Weinstein tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

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Kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada ‘#MeToo’ (Ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve ‘#MeToo’ hareketini başlatmıştı.

Mahkemede savunmasında ‘olanlardan dolayı çok pişman olduğunu’ söyleyen Weinstein, “Hayatımın kalanını gerçekten özenli ve daha iyi bir insan olmak için harcayacağım” dedi.

ABD’li yapımcı olanlar karşısında çok şaşkın olduğunu ve bütün erkeklerin de ‘bu meselelerle ilgili kafalarının karışık olduğunu‘ belirtti.

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Hakim James Burke, Weinstein’ı ‘cinsel saldırı‘ suçundan 20 yıl, ‘üçüncü derece tecavüz‘ suçundan üç yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapse mahkum etti.

Weinstein’ın avukatı Donna Rotunno ise kamuoyu baskısı yüzünden bu kadar yüksek bir ceza verildiğini, ortadaki delillerden böyle bir ceza çıkamayacağını savundu.

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