‘#MeToo’ kazandı: ABD’li yapımcı Weinstein suçlu bulundu; 25 yıla kadar hapis istemi

Cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan ABD’li yapımcı Harvey Weinstein yargılandığı davada suçlu bulundu, hakkında 52 yıla kadar hapis isteniyor.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li New York Times gazetesi 2017 yılının ekim ayı başında Weinstein’a yöneltilen cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını haber yaptıktan sonra aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın, 67 yaşındaki Weinstein tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

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Kadınların uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada ‘#MeToo’ (Ben de) etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve ‘#MeToo’ hareketini başlatmıştı.

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar’ı veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi suçlamaların ardından Weinstein’i üyelikten atmıştı. Aynı şekilde BAFTA da (Britanya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) Weinstein’ın üyeliğine son vermişti.

New York’ta, Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada Weinstein ‘cinsel istismar’ ve ‘üçüncü derecede tecavüzden’ suçlu bulundu.