Metin ve Kemal Kahraman’dan Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiirine beste

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 197 bin liralık tazminat kazanmasına ilişkin konuştu.

Soylu, “Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor, Ataşehir, Beşiktaş belediyeleri varken ‘Gelsin paralar’ diyordu. El altından arka kapıdan… Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir” dedi.