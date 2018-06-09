Metin ve Kemal Kahraman’dan Demirtaş’ın ‘Bulaşıcı Cesaret’ şiirine beste

Müzisyen Metin ve Kemal Kahraman kardeşler, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Bulaşıcı Cesaret’ adlı şiirine beste yaptı.
Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Bulaşıcı Cesaret’ adlı şiiri şöyleydi:
Çıt çıkmasın diyecekler
Renk olmasın diyecekler
Gülerek isyan etmişsin
Gül açmasın diyecekler
Gülelim o zaman
Öksüz kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Gülüşünü soldurmayın insanın
Gün doğmasın diyecekler
Umuda silah çekecekler
Koşarak isyan etmişsin
Suçu sana yükleyecekler
Koşalım o zaman
Yalnız kalmasın isyanın
Suçsa suç kardeşim
Tepesini attırmayın insanın