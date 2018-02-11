Metin Topuz’un ifadesi etkili oldu: ABD’nin konsolosluk görevlisine ev hapsi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk’e ev hapsi cezası verildi.
AA’dan Muhammed Enes Can’ın haberine göre Cantürk’ün tutuklu konsolosluk görevlisi Metin Topuz’un ifadeleri doğrultusunda ifadeye çağırıldığı, önce gelmediği, ardından da 31 Ocak’ta savcılığa gittiği öğrenildi.
Cantürk, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol hükümleri kapsamında ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Cantürk hakkında ev hapsi kararı verdi.
AA’nın haberinde Cantürk’e hangi suçlamanın yöneltildiği bilgisi yer almadı.
Cantürk’ün eşi S. Cantürk ve kızı K.İ. Cantürk, 8 Ekim 2017’de gözaltına alınmış, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir imza zorunluluğuyla serbest bırakılmıştı.