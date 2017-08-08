Metin Münir: Erdoğan ve arkadaşları genel ahlaktan da uzaklaştı

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Bana soruyorlar, son zamanlarda neden siyasi konularda yazı yazmıyorsun, korkuyor musun, diye.

Tabii korkuyorum.

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Bundan önceki hükümetler döneminde de çekinerek yazdığım çok haber oldu. Biraz muhalif iseniz Türkiye’de her zaman hapishanelik olmaya veya mahkemelerde sürünmeye adaysınız.

Hayır korku değil siyasi konulara girmememin nedeni.

Dil tutulması.

Erdoğan ve arkadaşları sadece demokrasiden uzaklaşmadılar. Akıl ve izandan ve hatta genel ahlaktan da uzaklaştılar ve eleştiriyi sadet dışı hale getirdiler.

Uzun lafın kısası, iyi gazetecilik yapacak ne ortam var, ne imkân, ne de mecra.

Metin Münir’in yazısı