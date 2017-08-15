Metin Münir: Cumhuriyetçilerin ne farkı kaldı Erdoğan’dan?

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Atatürk sağ kalsaydı değişirdi ama Atatürkçü Cumhuriyet gazetesi değişmiyor.

Ve değişmeyen her organizma gibi yok olmaya mahkûm.

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Müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesi ve evrim teorisi konusunda yazdığı yazılar nedeniyle Nuray Mert’in işine son verilmesi, bu gazetenin marjinalleşme sürecinin son aşamasıdır.

Özgürlük tanımayan bir hükûmet tarafından birçok yazarı neredeyse bir yıldır hapiste tutulan bir gazetenin, kendi yazarına özgürlük vermemesi akıl alacak bir şey değil.

Bunu daha da akıl almaz yapan Nuray Mert’in işten atılma kararına, tutuklu bulunan Cumhuriyetçilerin de ortak edilmesidir.

Erdoğan da düşüncelerini beğenmediği gazetecileri susturuyor siz de: Ne farkınız kaldı ondan?

Metin Münir’in yazısı