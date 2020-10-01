Metin Lokumcu’nun ölümüne dokuz yıl sonra dava: Sanıklara altı yıl hapis istemi

Artvin’in Hopa ilçesinde protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011’de Hopa’daki mitingi protesto edilmiş, eyleme biber gazıyla müdahale edilmişti.

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Soruşturma dokuz yıl sürdü

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre Hopa başsavcılığı, dokuz yılın ardından soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Lokumcu’nun olaylar sırasında kullanılan biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

13 kişiye dava

Savcılık, gaz kullanma yetkisine sahip dokuz polis ve dönemin Artvin il emniyet müdürü Muhsin Armağan dahil toplamda 13 kişiye ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan altı yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın ilk duruşması 24 Aralık’ta yapılacak.