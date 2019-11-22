Metin Karabaş: Fatih Terim’in işi zor

Lige verilen milli arayı sakatlık kâbusu ile geçiren Galatasaray’da, Fatih Terim kadroyu şekillendirmekte zorlanıyor. Birçok oyuncunun sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Gaziantep deplasmanında iyi bir oyunla galip gelen Sarı-Kırmızılılar iyi sinyaller vermişti. Fakat bu sefer işleri o maçtan çok daha zor olacak. Okan Buruk’un Başakşehir’i her geçen gün daha iyi oynamaya devam ediyor. Terim’in bu zorlu mücadeleden galip ayrılabilmesi için orta alanı mücadele yönü yüksek oyunculardan kurması gerekiyor. Eğer oyunu bu bölgede kontrol edemezlerse hem savunmada hem de hücumda ciddi sorunlar yaşamaları kaçınılmaz.



Metin Karabaş’ın yazısı