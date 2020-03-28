‘Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ sahiplerini buldu

İstanbul’da 8 Ocak 1996’da gittiği haberde gözaltına alınarak polislerce öldürülen Evrensel muhabiri Metin Göktepe anısına düzenlenen ve bu yıl 23’üncüsü yapılan ‘Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Metin Göktepe

Ödülleri Banu Tuna, Burcu Karakaş, Hüseyin Aykol, İpek Özbey, Kamil Tekin Sürek, Mesude Erşan, Murat Sabuncu ve Nazım Alpman’dan oluşan jüri belirledi.

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Bu yılki yarışmada ‘yazılı haber ödülü’nü, Cumhuriyet gazetesinde 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan ‘Köşk karşılığı temizlik’ haberiyle Seyhan Avşar kazandı.

Görüntülü haber ödülü Söylemez ve Gündüz’e

Yarışmada ‘görüntülü haber ödülü’nü ise Artı TV’de ‘Fatih’ten kaldırılan otobüslerle Pazarkule sınır kapısına gitmeye çalışan mültecileri’ konu alan haberi ile Özgür Söylemez ve Gülbahar Gündüz aldı.

Cumhuriyet’te yayınlanan ‘Bu gözlere iyi bakın’ isimli fotoğrafıyla bu yılki ‘fotoğraf ödülü’nü Deniz Sarıgil kazandı. Sarıgil, 11 Eylül 2019 günü Ankara Güvenpark’ta “İşsizim, açım” diyerek kendisini yakan Recep Peker isimli yurttaşın fotoğrafını çekmişti.

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‘Yerel gazetecilik ödülü’nün bu yılki sahibi ise Tunceli Emek gazetesinden Hüsniye Karakoyun oldu. Karakoyun, bağışlarla alınan Dersimspor otobüsünün satış sürecini haberleştirmişti.

Jüri özel ödülü hapisteki gazaetecilere

Bu yılki yarışmada yaşıma jürisi, hapisteki tüm gazeteciler adına ‘jüri özel ödülü’ verilmesini kararlaştırdı. Jüri özel ödülü Basın Müzesi’ne teslim edilecek.

Her sene Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da yapılan ödül töreni, corona virüs salgını nedeniyle yapılamayacak. Bu seneki tören 24’üncüsü düzenlenecek yarışmanın ödül töreniyle birleştirilecek.