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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm seferler beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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Gökçeada’dan Kabetepe’ye saat 07:00, 13:00 ve 18:00; Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09:00, 15:00 ve 20:00 seferleri yapılmayacak.

Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07:15, 10:00, 14:00 ve 18:00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08:00, 11:00, 15:00 ve 19:00 seferleri iptal edildi. 

Ayrıca Gökçeada’dan saat 18:00’deki tarifeli sefer 17:00’ye, Kabatepe’den saat 20:00’deki tarifeli sefer ise 19:00’a alındı. 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde, yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Saatte 100 kilometreyi bulabilir

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