Meteorolojinin fırtına uyarısı üzerine Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm seferler beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada’dan Kabetepe’ye saat 07:00, 13:00 ve 18:00; Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 09:00, 15:00 ve 20:00 seferleri yapılmayacak.
Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07:15, 10:00, 14:00 ve 18:00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08:00, 11:00, 15:00 ve 19:00 seferleri iptal edildi.
Ayrıca Gökçeada’dan saat 18:00’deki tarifeli sefer 17:00’ye, Kabatepe’den saat 20:00’deki tarifeli sefer ise 19:00’a alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde, yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.