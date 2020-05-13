Meteoroloji’den ‘turuncu’ uyarı: Mayıs sıcaklık rekoru kırılabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, bu hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Müdürlüğün sitesindeki açıklamada, 15 Mayıs saat 09:00’dan 19 Mayıs saat 19:00’a kadar hava sıcaklıklarının Türkiye’nin batısında hissedilir derecede artacağı belirtildi.

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Açıklamada, hava sıcaklığının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9-13 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Açıklamada, “Uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği değerlendirilmektedir” dendi.

Meteoroloji şu uyarıyı yaptı: “Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir.”

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Öte yandan, yurdun geri kalan kısmında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.