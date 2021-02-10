Meteorolojiden soğuk hava ve kar uyarısı

Meteoroloji hava sıcaklıklarının azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ile iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altına gireceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı belirtildi.

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Açıklamada şu tahminlere yer verildi: “Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini artırması ile birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.”

Sıcaklık 16 derece birden düşecek

İstanbul’da havanın yarın parçalı çok bulutlu, cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, yarın 19 derece, pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara’da yarın az bulutlu ve açık olacak havanın cuma günü çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması bekleniyor. Pazar günü yağışların kar şeklinde başlayıp gün içinde karla karışık yağmur ve kara döndükten sonra gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, yarın 17 derece, pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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İzmir’de ise yarın parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların cuma sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girecek İzmir’de pazartesi günü 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.