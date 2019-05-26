Meteorolojiden sıcaklık uyarısı: 5-10 derece artış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.
Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta’da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.
Uzmanlar sıcaktan korunmak için saat 10:00-16:00 arası önlem alınması uyarısında bulundu.