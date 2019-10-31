Meteorolojiden İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde, Türkiye’deki yerel seçimlere ilişkin hazırlanan rapor hakkında konuştu. İmamoğlu, kongrenin, Türkiye’deki yerel seçimleri ilk kez gözlemleyip raporladığına değinerek, yerel seçim sürecinde karşılaştıkları zorlukları anlattı, kamu kaynaklarının iktidar adayları lehine kullanılması, medyadaki eşitsiz ve adaletsiz davranışlar ile toplumu kutuplaştırıcı dilin kulanılması konularında örnekler verdi. İmamoğlu, “Seçimle gelenin, seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam sahiplerinin kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği herhangi bir irade değildir” dedi.