Meteorolojiden İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.
Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği belirtilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteorolojinin uyarısında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor.”