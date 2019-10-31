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Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden İstanbul’a kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için bugün ve yarın kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

17 Ağustos’ta sağanak yağış sonucu İstanbul’da sel ve su baskınları yaşanmış, birçok iş yeri ve ev zarar görmüştü. Fotoğraf: [email protected] kofiakofo

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği belirtilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

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Meteorolojinin uyarısında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün İstanbul’da beklenen sağanak yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gece saatlerinde poyraz fırtınası (50-70 km/sa) ile birlikte kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışın, yarın (Cuma) sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesi bekleniyor.”

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