Meteoroloji’den İstanbul için ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’de ‘zirai don’ beklendiğini açıkladı.
MGM 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ’da hafif, Sakarya’da orta; Edirne ve Kırklareli’de ise yer yer kuvvetli ‘zirai don’ bekleniyor.
Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.