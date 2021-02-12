Meteoroloji’den İstanbul için ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’de ‘zirai don’ beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

MGM 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ’da hafif, Sakarya’da orta; Edirne ve Kırklareli’de ise yer yer kuvvetli ‘zirai don’ bekleniyor.

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Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.