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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den İstanbul için ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’de ‘zirai don’ beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

MGM 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre soğuk ve yağışlı sistemle birlikte pazar gününden itibaren İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ’da hafif, Sakarya’da orta; Edirne ve Kırklareli’de ise yer yer kuvvetli ‘zirai don’ bekleniyor.

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Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Bu sefer yazımı hafif tutup hayatımın sporu binicilikle ilgili hislerimi sizle paylaşmak ve ata binmeyi veya çocuğunu ata bindirmeyi düşünenlere güzellikler hissettirmek amacıyla hazırladım.