Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova için sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında yarın etkili olacak yağışlar göz önünde bulundurularak sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”