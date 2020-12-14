Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında yarın etkili olacak yağışlar göz önünde bulundurularak sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması istendi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”