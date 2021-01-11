Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek sağanak yağışın sebebiyet verebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
MGM, Twitter paylaşımında, “Meteorolojik Uyarı! İstanbul Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!” ifadelerine yer verip şunları aktardı: “İstanbul’da yarın (12.01.2021) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metre) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”