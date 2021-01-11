Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek sağanak yağışın sebebiyet verebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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MGM, Twitter paylaşımında, “Meteorolojik Uyarı! İstanbul Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!” ifadelerine yer verip şunları aktardı: “İstanbul’da yarın (12.01.2021) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metre) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”