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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da yarın sabah 04.00 ile 14.00 arası için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.

Fotoğraf: DHA

MGM’nin Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “İstanbul’daki yağmur ve sağanak yağışın sabah (11.03.2021 Perşembe) ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise Perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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