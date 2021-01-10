Meteoroloji’den İstanbul için kar yağışı beklentisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ‘Haftalık Hava Durumu Raporu’nda, 15 Ocak Cuma gününden itibaren İstanbul için kar yağışı beklenildiği kaydedildi.

Fotoğraf: AA

MGM, Türkiye’nin haftalık hava durumu için şu değerlendirmede bulundu: “Hava sıcaklığının Pazartesi ve Salı günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması ancak Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hızla azalması ve hafta sonuna doğru mevsim normalleri civarına iç ve batı kesimlerde yer yer altına inmesi bekleniyor.”

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Raporda, hafta başından itibaren yağışlı havaların, perşembe gününden itibaren ise yer yer karlı havaların beklenildiği de belirtiliyor.