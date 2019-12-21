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Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: Saatte 100 kilometreyi bulabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde, yer yer saatte 100 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Meteorolojinin uyarsında şu ifadelere yer verildi: “Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte Trakya, Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısında görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ise, İstanbul’da fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına şeklinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. 

İstanbul’da pazartesiden itibaren sıcaklıkların dört ila altı derece birden azalarak mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

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