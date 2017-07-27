Meteoroloji ve AFAD: Yağış gece saatlerinde etkisini artıracak

İstanbul’u vuran fırtınanın ardından yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi.

Akşam saatlerinde yaklaşık bir saat etkisini gösteren fırtınayla beraber pek çok noktada hasar oluşmuş, hayat olumsuz etkilenmişti.

Reklam

Fırtınanın ardından yağış aralıklarla devam ederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamada “Marmara’da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır” dendi.

Meteoroloji de, gece saatlerinde yağışın etkisini artıracağını duyurdu.