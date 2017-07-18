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Meteoroloji, vali ve belediye başkanının aksini söyledi: Yağış etkisini azalttı

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Meteoroloji, İstanbul’da sabah saatlerinde hayatı durma noktasına getiren yağışın saat 15.00’den itibaren etkisini azalttığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ortak bir basın açıklaması yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 14.00’ten itibaren daha şiddetli bir yağmur dalgasının beklendiğini açıklamıştı.

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Kentte gece vakti başlayıp sabah şiddetini epey artıran yağmur yüzünden her türlü ulaşımda aksama yaşandı, sokakları sel bastı, pek çok yurttaş ve araç yolda mahsur kaldı.

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