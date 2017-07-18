Meteoroloji, vali ve belediye başkanının aksini söyledi: Yağış etkisini azalttı

Meteoroloji, İstanbul’da sabah saatlerinde hayatı durma noktasına getiren yağışın saat 15.00’den itibaren etkisini azalttığını açıkladı.

Ortak bir basın açıklaması yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 14.00’ten itibaren daha şiddetli bir yağmur dalgasının beklendiğini açıklamıştı.

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Kentte gece vakti başlayıp sabah şiddetini epey artıran yağmur yüzünden her türlü ulaşımda aksama yaşandı, sokakları sel bastı, pek çok yurttaş ve araç yolda mahsur kaldı.