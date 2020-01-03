Meteoroloji uyardı: Marmara’da poyraz olacak, hızı 110 kilometreye çıkabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftanın başında İstanbul’da şiddetli poyrazın etkili olacağını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji’nin açıklamasında, 5 Ocak Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi nedeniyle batının yağışlı havanın etkisine gireceği kaydedildi.

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5 Ocak’ta Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışlar, 6 ve 7 Ocak’ta Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olabilir.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğusu, Mersin ve Adana’da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.”