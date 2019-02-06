Gıda fiyatlarına bir kötü haber de meteorolojiden: Yağış seraları yine vurabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya başta olmak üzere seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde görülen kötü hava koşullarının yeniden yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarıda şöyle dendi: “Antalya il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden 07 Şubat günü öğle saatlerine kadar kuvvetli (51-75 kg/metrekare), Antalya Merkez ve batı kıyı ilçelerinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) şiddetli ve yer yer aşırı (100–200 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.”

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Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Seracılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Antalya başta olmak üzere birçok ilde görülen yoğun yağışların da etkisiyle gıda fiyatlarındaki yükseliş ocak ayı enflasyonunu da tetiklemişti.

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TÜİK verilerine göre ocakta ana harcama grupları arasında en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşandı.

Ekonomistler kötü hava koşullarının katkı yaptı yaptığı gıda fiyatlarındaki yüzde 6.4’lük artışın, yıllık gıda enflasyonunu TCMB’nin yüzde 13 olan 2019 varsayımının iki katından da fazla olan yüzde 31’e yükselttiğine dikkat çekmişti.

Piyasalar Meteoroloji’nin uyarısının ardından kötü hava koşullarının gıda üretimine ve fiyatlarına etkisini takip edecek.