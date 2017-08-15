Meteoroloji uyardı: Geceyarısından sonra sağanak başlayacak

Meteoroloji, yarın saat 03:00 itibariyle sağanak beklendiğini duyurdu.
AA’nın aktardığına göre, sağanağın başta İstanbul’un kuzey ilçeleri olmak üzere kentte tüm gün etkili olması bekleniyor.
Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek.
Yağışa bağlı olarak, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor.
Cuma günü parçalı bulutlu havanın hakim olmasının beklendiği İstanbul’da, hafta sonundaysa hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.