Meteoroloji uyardı: Geceyarısından sonra sağanak başlayacak

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de dün meydana gelen heyelan sonucunda toprak altından şu ana kadar 270 ceset çıkarıldığını açıklandı. Devlet Başkanı Yardımcısı Victor Foh, “Son derece ciddi bir faciayla karşı karşıyayız” demişti. Foh, faciaya sahne olan başkent Freetown yakınlarındaki dağlık Regent kasabasında çok sayıda yasa dışı ev inşa edildiğini de sözlerine eklemişti. Yoğun yağış sonucu Regent’te […]