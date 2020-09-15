Meteoroloji uyardı: Cuma yağış geliyor, sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü Türkiye’nin yağışlı havanın etkisine gireceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerine ineceğini söyledi.

Beşiktaş, İstanbul. Fotoğraf: DHA (arşiv)

Hava sıcaklığının bu hafta boyunca mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde devam etmesini beklediklerini belirterek şöyle devam etti: “Ancak perşembe günü akşam saatlerinden itibaren cuma günü başlamak üzere yurdumuz yağışlı bir havanın etkisine giriyor. Yağışlar cuma günü Marmara, Ege, Karadeniz Bölgesinde cumartesi günü de yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü, sağanak şeklinde yurt genelinde görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığının da hafta sonunda yağışla beraber azalarak mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. “

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Macit, cuma gününden itibaren Ankara’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklediklerini, İstanbul’da da cuma günü başlayacak yağışların hafta sonu İstanbul’da da devam edeceğini söyleyerek, “İzmir’de ise cuma günü sağanak yağış geçişimiz var. Hafta sonunda İzmir’de yağış yok, ancak parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz” diye konuştu.