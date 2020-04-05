Meteoroloji: Ülke genelinde sağanak yağış ve rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Meteoroloji verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul’un Avrupa Yakası ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli, Güney ve İç Ege’de yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın ise Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.