Meteoroloji raporu: 2020’de, sıcaklık 198 noktada ekstrem değerlere ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı raporlarına göre Türkiye’de 198 noktada sıcaklık ekstrem değere ulaştı. Eylül, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu. Sonbahar ve son üç aylık su-tarım yılı yağışları ise ülke genelinde normale göre ortalama yüzde 48 düşüş gösterdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Küresel ısınma başta olmak üzere birçok nedenden kaynaklı olarak 2020 yılı Türkiye açısından yağışların en düşük, sıcaklıkların ise en yüksek yaşandığı yıl oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı’nın hazırladığı raporlar, sıcaklıklardaki ciddi artışlar ve yağışlardaki ciddi düşüşleri göz önüne serdi.

Raporlarda öne çıkan verilen şöyle

*2020’de şubat, mayıs, haziran, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ekstrem sıcaklık rekorları yaşanan aylar oldu.

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*Eylül ayı 93 merkezde ekstrem sıcaklık kaydıyla, ekstrem sıcaklığın en çok yaşandığı ay oldu.

Yumurtalık’ta ortalamanın 6 derece üzerine çıktı

*En yüksek ekstrem sıcaklık yaşanan bölgeler ölçülen sıcaklık ve ortalamaya göre derece farkları şöyle sıralandı; Yumurtalık 45.6, fark 6 derece. Dalaman 43.2, fark 5.2 derece. Manavgat 42.1, fark 4.6 derece. Boyabat 43.1, fark 4.6 derece. Osmaniye 45.3, fark 4.1 derece.

*2020-2021 Su-Tarım Yılı üç Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu’na göre, 1 Ekim-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 2021 su/tarım yılı yağışları uzun yıllar normali ve önceki yıl yağışlarının altındaydı. Türkiye geneli üç aylık yağış 101.1 mm, normali 195.6 mm (1981-2010) ve 2020 su/tarım yılı aynı dönem yağışı ise 153.6 mm ölçüldü.

*2021 su/tarım yılında il yağışlarında tüm iller normallerinin altında yağış aldı. Kütahya, Bursa, Bilecik çevreleri, İç Anadolu’nun orta ve kuzey kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Van Gölü’nün kuzey ve batısı, Artvin, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 40’tan fazla azalma oldu.

*Amasya ve Tokat çevrelerinde azalma yer yer yüzde 80’lerin üzerine çıktı.

En çok yağış Rize’de

*En yüksek yağış 424 mm ile Rize’de, en düşük yağış 32 mm ile Çorum’da, en fazla azalma ise yüzde 76 ile Amasya’da kayda geçti.

2020 Sonbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi raporuna göre ise yağışlar hem normalin hem de 2019’un altındaydı. Türkiye, 2020 yılı sonbaharında ortalama 65.8 mm yağış aldı -normali 140.6 mm (1981-2010).