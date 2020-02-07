Meteoroloji: İstanbul’da kar yağışı örtü oluşturacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam İstanbul’da kar, ardından da buzlanmanın görüleceğini bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Müdürlüğün açıklamasında, kent genelinde başlayacak yağmurun akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği belirtildi. Açıklamada, karın güney sahillerde 2 ila 5, kuzey ve iç kesimlerde ise 5 ila 9 santimetre örtü yapacağı kaydedildi.

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Müdürlük şunları kaydetti: “Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”