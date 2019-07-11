Metallica çocuk kitabı çıkarıyor

Dünyaca ünlü ABD’li heavy metal grubu Metallica, 26 Kasım 2019’da grubun bilinmeyenlerinin anlatılacağı ‘the ABCs of Metallica’ adlı bir illüstrasyon çocuk kitabı yayımlayacak.

Fotoğraf: Reuters

Proje için Howie Abrams ve illüstratör Michael ‘Kaves’ McLeer ile güçlerini birleştiren Metallica, kitabın satışından elde edilen gelirin büyük bir kısmının ise iş gücü eğitimini, açlıkla mücadeleyi ve diğer kritik yerel hizmetleri destekleyerek sürdürülebilir topluluklar yaratma üzerine çalışan ‘All Within My Hands Foundation’a‘ bağışlanacağını açıkladı.

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Kitapla ilgili bir açıklama da yapan grup; “The ABCs of Metallica, geçmişe geri dönüşlerle ve eğlenceli anektodlarla birlikte Garage Days’ten Master of Puppets’a, A’dan Z’ye grubun serüvenini anlatacak” dedi.

Metallica geçen yıl ‘Blackened’ isminde bir viski markası piyasa sürmüştü.