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Yaramazlara biraz batar!

Metalde anlaşma sağlandı; Birleşik Metal-İş ile MESS arasında müzakere sürüyor

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi için üç sendika ile işveren arasında yürütülen müzakerelerde iki sendikayla uzlaşı sağlandı. Üçüncü sendikayla görüşmeler ise devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Sendikalar ve işvereni temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) açıklamasına göre 119 bin işçiyi temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla MESS arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlandı.

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Anlaşmaya göre işçilere ilk altı ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.5 zam yapıldı.

Reuters’ın sendika kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki müzakereler ise devam ediyor.

Taraflar geçen yılın ekim ayında ilk kez masaya oturmuş, yasal sürede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci başlamıştı. Uzlaşma olmaması halinde işçilerin 5 Şubat’ta greve gideceği açıklanmıştı. MESS, metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı almıştı.

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Borsada işlem gören şirketlerden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Karsan, Otokar, Tofaş ve Türk Traktör ilgili kararları KAP’ta duyurmuştu.

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