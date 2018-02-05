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Yaramazlara biraz batar!

‘Metal yorgunu’ Külcü’nün yerine: Çorum’un yeni belediye başkanı AKP’li Zeki Gül oldu

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AKP’li Muzaffer Külcü’nün istifasıyla boşalan Çorum belediye başkanlığı görevine, AKP’nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül yapılan oylama ile seçildi.

Fotoğraf: DHA

AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında istifa ettirilen yedinci il belediye başkanı Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü oldu.

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Çorum Belediye Başkanı Külcü’nün geçen 30 Ocak’ta görevinden istifa etmesinin ardından belediye meclisi, yeni belediye başkanını seçmek üzere toplandı. 31 üyesi bulunan meclisin toplantısında, AKP’nin adayı olan Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül’e bir MHP’li üye de destek verdi. 10 CHP’li meclis üyesi ise oylama öncesi salondan ayrıldı. Seçimin ilk turunda AKP’li 20 meclis üyesi ve bir MHP’li üyenin oyunu alan Gül, başkan seçildi.

Oylama sonrasında konuşan yeni Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, istifa eden eski belediye başkanı Muzaffer Külcü’ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gül, şöyle dedi: “Meclisimizin kararı, belediyemize ve şehrimize hayırlı olsun. İnsanlar ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir. Kamu hizmeti bir bayrak yarışıdır ve devlette devamlılık esastır. Bize düşen bugünden itibaren gece gündüz çalışarak şehrimizi mamur, hemşehrilerimizi de memnun etmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ödevi hakkıyla yerine getirmek, AK Parti belediyeciliğinin bayrağını zirveye taşımak boynumuzun borcudur. Çorum’un yolu açıktır, geleceği aydınlıktır. Bu aydınlık yürüyüşümüze katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kararınız ülkemize, milletimize ve Çorum’umuza hayırlı olsun.”

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