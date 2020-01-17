Metal sektöründe işçi sendikaları grev kararı aldı

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı aldı.

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), TİS için geçen yılın ekim ayında ilk kez masaya oturmuş, yasal sürede anlaşma sağlanamayınca arabulucu süreci başlamıştı.

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Birleşik Metal İşçileri Sendikası, 186 işyerinde 130 bine yakın işçiyi ilgilendiren TİS’in iki yıllık yapılmasını istemişti. İlk altı ayda maaşa yüzde 34 zam isteyen sendika, diğer altı aylarda da enflasyon ve refah payı kadar zam talep etmiş, ayrıca sosyal haklarda da yüzde 55’lik artış istenmişti.

Grev günü mitingde belli olacak

Grev tarihi henüz belirlenmedi, şirketler ise toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Borsada işlem gören şirketlerden Arçelik, Aygaz , Ford Otosan, Karsan, Otokar , Tofaş ve Türk Traktör grev kararını KAP’ta duyurdu.

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, sendikanın grev tarihinin pazar günü işçilerin katılımıyla yapılacak mitingde duyurulacağı belirtildi. Tarafların işçiler greve başlamadan önce uzlaşma imkanı bulunuyor.