Metal sektöründe grev ihtimali sürüyor: Yüzde 10’luk artış reddedildi

Metal sanayinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren temsilcisi konumundaki Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ilk altı ay için ücret artış teklifini yüzde 10’a çıkarırken, Türk Metal Sendikası teklifi reddettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Evrensel

Otomotiv ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları Tük Metal ve Birleşik Metal-İş grev kararı almıştı. Taraflar arasındaki görüşmelerin ise devam ettiği belirtilmişti. Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26; Birleşik Metal-İş ise yüzde 34 ücret artışı talep ediyor. Taraflar anlaşamazsa Birleşik Metal-İş 5 Şubat’ta greve başlayacağını duyurmuştu.

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İşçi ve işveren temsilcileri uzlaşı sağlanması için bugün bir kez daha bir araya gelirken, MESS süreçteki gelişmelerle ilgili açıklamasında ücret artışı teklifini ikinci kez artırdığını duyurdu.

Buna göre, Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak ilk altı ay için ücret artışı teklifini yüzde 10’a çıkaran MESS, dönem enflasyonu olan yüzde 6’nın dört puan üzerindeki yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletti.

Türk Metal Sendikası yaptığı açıklamada, MESS’in yüzde 10’luk yeni ücret zammı teklifini reddettiğini duyurdu.

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Türk Metal’den yapılan açıklamada, MESS’in Türk Metal’den de teklifini revize etmesini istediği belirtilerek, “Müzakere heyetimiz bu talebe MESS’in üç yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürdükleri gerekçesiyle, MESS’in bu isteğini reddederek görüşmeyi sonlandırdı” denildi.

MESS’in açıklamasında yer alan bilgiye göre, MESS üyesi şirketler imalat sanayi cirosunun yaklaşık dörtte birini oluştururken, üyelerin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 30 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. MESS üyeleri, imalat sanayi ihracatının da yüzde 39’unu gerçekleştiriyor.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında grev kararının alındığı şirketler arasında Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Karsan, Otokar, Tofaş ve Türk Traktör gibi şirketler bulunuyor.