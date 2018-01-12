Metal işçisinden işverene sözleşme uyarısı: Eylemse eylem, grevse grev

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Kocaeli’de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’yla (MESS) toplu sözleşmede anlaşamayınca eylem yaptı.

Gölcük Anıtpark Meydanı’nda bir araya gelen işçiler, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘MESS şaşırma, sabrımızı taşırma’ sloganlarını attı.

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Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Şener, ‘bıçağın kemiğe dayandığı, yolların bittiği, meydanların ısındığı’ bir süreçte olduklarını belirterek “İşyerini evimiz, tezgahımızı yatağımız bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Ürettik, kazandırdık. Şimdi sıra bize geldi. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını istiyoruz” dedi.

MESS’le yürütülen görüşmelerde sözün bittiğini ifade eden Şener, eylemlerin başladığı noktada olduklarını, başta işyerleri olmak üzere seslerini mümkün olan her yerde duyuracaklarını kaydetti.

‘Grevse grev’

Şener sözlerini şöyle sürdürdü: “MESS’i bir kez daha uyarıyoruz. Taleplerimizi ve teklif ettiğiniz ucube zam oranına tepkimizi sakın hafife almayın. Size uzattığımız eli havada ve karşılıksız bırakmayın. Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, işyerindeki çalışma barışını her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve işyerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak geldiğimiz bu aşamada, bizler için yeni bir sürecin de kapıları aralanmıştır. Herkes aklını başına toplasın. Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikamıza iletilmeden grev kararıyla grev uygulama kararı alınamaz. Ancak sendikamız arabulucu raporunu aldığı anda, gerek grev kararını gerekse uygulama kararını zaman geçirmeden alacaktır. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak.”