Metal işçilerinin grevine yasak

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Metal işçilerinin 2 Şubat’ta yapmaya hazırlandığı greve yasak geldi. Ancak işçiler kararlı.

İşverenle ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere birçok konuda uzlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası 2 Şubat’ta grev kararı almıştı.

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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ise buna karşılık lokavt kararı aldığını duyurmuştu.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan bakanlar kurulu kararına göre grev iki ay ertelendi. Kararda grevin ‘milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğü’ belirtildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar:

Öte yandan Birleşik Metal İşçileri Sendikası, yasak kararını tanımadığını duyurarak 2 Şubat’ta greve çıkacağını bildirdi.

Greve 179 işyerinden, otomotiv, beyaz eşya ve demir-çelik sektöründe çalışan 130 bin işçinin katılımı bekleniyor.

Grev yasakları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, OHAL’in amacının iş dünyasını rahatlatmak ve grevleri engellemek olduğunu söylemişti.

Darbe girişiminin ardından, Türkiye’de 20 Temmuz 2016’dan beri OHAL uygulanıyor. OHAL altıncı kez uzatıldı.

Son 16 yılda ise 14 grev yasaklandı.