Metal işçileri ‘talepleri kabul edilmezse’ 5 Şubat’ta grevde

Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu, taleplerinin kabul edilmemesi halinde 5 Şubat’ta iş bırakacaklarını duyurdu.

Fotoğraflar: DHA

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), toplu iş sözleşmesi (TİS) için geçen yılın ekim ayında ilk kez masaya oturmuş, yasal sürede anlaşma sağlanamamıştı. 186 işyerinde 130 bine yakın işçiyi ilgilendirdiği belirtilen sözleşme için işveren yüzde 8, sendikalar yüzde 26-34 zam önermişti. Ayrıca sözleşme süresi ve yan haklar konusunda da uzlaşma olmamıştı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bugün Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, miting düzenledi. Miting için birçok farklı kentten işçiler Gebze’ye gitti. İşçiler ‘Direne direne kazanacağız’ sloganı attı.

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, grevin anayasal hak olduğunu, devletin imzaladığı uluslararası sözleşmelerle de işçilere hak olarak tanındığını belirterek engellenmesinin kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş üyelerinin greve hazır olduğunu belirterek şunları söyledi: “Buradan bir kez daha uyarıyoruz… Grevimizi ertelemeye kalkmayın. Grev istemiyorsanız işçilerin içinde bulunduğu gerçekliğe uygun bir teklif verin. Biz grev meraklısı değiliz ama greve de her koşulda hazır olduğumuzu bilin. Grev eğitimlerimizi tamamladık. Birleşik Metal-İş’in üyeleri greve hazır. Bizler uluslararası sözleşmelerden ve anayasadan doğan hakkımızı, evrensel grev hakkımızı kullanacağız. Biz haklıyız. Metal işçilerinin talepleri karşılanmalıdır. Karşılanmadığı takdirde anayasal hakkımızı kullanacağız.”