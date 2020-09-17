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Yaramazlara biraz batar!

Metal dedektörüyle bulunan 12’nci yüzyıldan kalma madeni para 82 bin liraya satıldı

Britanya’da, 12’nci yüzyıldan kalma gümüş peni (para birimi sterlinin yüzde biri) açık artırmada 8 bin 500 sterline (82 bin 634 lira) satıldı.

Fotoğraf: Dix Noonan Webb

Kral Stephen dönemine ait madeni paranın, 2018 yılında metal dedektörüyle arama yapan Graeme Rushton tarafından Lincolnshire/South Yorkshire bölgelerinin sınırında bulunduğu açıklandı.

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Açık artırmayı düzenleyen müzayede evi Dix Noonan Webb, 1140’larda basılan paranın günümüze ulaşan 25 örneği olduğunu, ABD’li bir koleksiyoner tarafından satın alındığını açıkladı.

Eksper Nigel Mills ise “Bu, zarar görmemiş, kırılmamış olduğu için sıradışı bir örnek” dedi.

Kral Stephen ve eşi Matilda’nın resmedildiği parayı bulan Rushton ise müzeye götürene kadar böyle değerli olduğunu anlamadığını söyledi.

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