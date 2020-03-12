Metal dedektörle çiftlikte bulunan 600 yıllık broş müzede sergilenecek

Britanya’nın başkenti Londra’daki Victoria and Albert Müzesi, bir çiftlikte metal dedektörle bulunan 600 yıllık broşu mücevher bölümünün envanterine kattı.

Fotoğraf: Victoria and Albert Müzesi

2017’de, Northamptonshire bölgesindeki bir çiftlikte organize edilen arama çalışması sırasında bulunan çiçek şeklindeki, elmaslarla bezeli altın broşun Kraliçe Victoria’nın tacının yanında sergileneceği açıklandı.

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Ortaçağ’dan kalma, türünün ülkedeki tek örneği olduğu belirtilen broşu bulan Justin Owens, “Çiftlik geçmişte aristokratların avlandığı bir alan. Dedektörle toprağı tararken böyle değerli bir şey bulacağımı hiç ummazdım. Eski bir şişe veya obje sandım ne olduğunu görünce gözlerime inanamadım” dedi. Hobi olarak dört yıldır dedektörle arama yaptığını belirten Owens, broşu 10 santimetre derinlikte bulduğunu söyledi.

Broşu inceleyen eksperler ise “Avlanan aristokratlardan biri düşürmüş olmalı. Bazı taşları düşmüş bazıları da zamanla renk değiştirmiş” dedi.

Broşun sergileneceği Victoria and Albert Müzesi’nin açıklamasında ise “Maddi olarak değer biçemeyeceğimiz kadar değerli” dendi.