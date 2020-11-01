Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı: Oğlu Yavuz’un yanına defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede, cuma günü, 73 yaşında hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Kandilli’deki aile mezarlığında, üç yıl önce kaybettiği oğlu Yavuz’un yanına defnedildi.

Fotoğraflar: AA

Yılmaz için, saat 12:00’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in aralarında olduğu kişi ve ailesi katıldı.

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Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirilerek musallaya konuldu.

Eşi Berna Yılmaz (üstte), oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler naaşın başında nöbet tuttu.

Cuma günü, “Hemşehrim olmasından dolayı da bir hukukumuz var” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum.”