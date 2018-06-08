Mesut Yar: Hangi aday ne kadar izlendi?

Bir veri de bizden gelsin. FOX ekranında dört haftadan beri seçimlere katılacak adaylar ağırlanıyor. Peki, “Liderler FOX’ta” isimli programda hangi aday ne kadar izlendi? Hemen yanıtları verelim.

İlk konuk CHP adayı Muharrem İnce’ydi. Toplam izleyicide ilk yüz program içinde 8’inci oldu…

Reklam

İkinci hafta Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu koltuğa oturdu. O da geceyi 7’nci olarak bitirdi.

Üçüncü hafta HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli sorulara yanıt verdi; listede 8’inci oldular.

Reklam

Önceki gün programa çıkan İYİ Parti adayı Meral Akşener ise 6’ncı sıradan listeye girdi.

Bu arada AB grubunda en çok izlenen iki lider Muharrem İnce ve Meral Akşener oldu.

İkisi de “Liderler FOX”yı ilk yüz program arasında 3’üncü sıraya oturttular…

Mesut Yar’ın yazısı