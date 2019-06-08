Mesut Özil’den örnek davranış: 16 bin ihtiyaç sahibine düğün yemeği verdi

Zonguldak’tan Almanya’ya göç eden bir ailenin çocuğu futbolcu Mesut Özil, dün akşam, İstanbul’da, Boğaz’daki beş yıldızlı bir otelde 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’yle hayatını birleştirdi. Düğün çok konuşuldu ancak İngiliz Premier Ligi takımlarından Arsenal’ın oyuncusu düğünden daha çok konuşulacak bir işe imza attı: Evlenmesi şerefine ihtiyaç sahibi 16 bin kişiye düğün yemeği verdi.

Fotoğraf: DHA

Alman vatandaşı olan, Almanya Milli Takımı’nda uzun yıllar oynayan Özil, Türkiye’deki 14 farklı aşevinden yardım alan 14 bin kişi ile Suriye ve Türkiye’deki kamplarda kalan 2 bin savaş mağduruna yemek verilmesi için Türk Kızılayı’na bağışta bulundu.

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İdlib’deki çocuklar Özil’e yemek için teşekkür etti. Fotoğraf: Twitter

Savaş mağduru 2 bin kişinin bin kişisinin Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, diğer bin kişisinin ise Suriye’nin İdlib kentindeki yetimhanede kalan yetimler olduğu açıklandı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından ünlü futbolcuya ve eşine teşekkür etti. Kınık, İngilizce ve Türkçe paylaştığı mesaj şöyle: “Sevgili Mesut sana ve Amine’ye iki cihanda mutluluklar diliyorum. Kızılay’a yaptığınız bağışlar için teşekkür ediyorum. Düğün yemeğinizi 16 bin kişiye dağıttık. Size teşekkür ettiler ve ömür boyu mutluluklar dilediler. Bu güzelliklerin herkese örnek olmasını diliyorum.”

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Özil Çifti’nin Mesut Özil’in üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla bin çocuğun da ameliyat masraflarını karşılayacağı belirtildi.

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Özil Çifti’nin düğünü hem Türkiye’de hem de dünya basınında yer buldu. Özil’in kariyerini sürdürdüğü Britanya’nın yayın kuruluşu BBC internet sitesinin ana sayfasından haberi paylaştı.