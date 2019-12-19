Mesut Özil PES 2020’nin Çin versiyonundan çıkarıldı

Arsenal’in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, Uygur Türklerini ‘işkenceye karşı direnen savaşçılar’ olarak tanımlaması sonrası Pro Evolution Soccer 2020 (PES) oyununun Çin versiyonundan çıkarıldı.

Fotoğraf: Arsenal.com

Özil, Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına da tepki göstermiş, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

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PES’in Çin’deki distribütörü NetEase, Özil’in oyundan çıkarıldığını açıklayarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ‘ekstrem’ olduğunu ve Çinli taraftarların kalbini kırdığını söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı Özil’in ‘yalan haberlerle aldatıldığı’nı savundu.

Arsenal ise ‘apolitik’ olduğunu bildirdi.

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Pompeo da topa girdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özil ve Arsenal’in Twitter hesaplarını alıntılayarak, “Çin Komünist Partisi’nin propaganda kuruluşları Mesut Özil’i ve Arsenal’i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz” diye yazdı.