Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mesut Özil PES 2020’nin Çin versiyonundan çıkarıldı

Arsenal’in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil, Uygur Türklerini ‘işkenceye karşı direnen savaşçılar’ olarak tanımlaması sonrası Pro Evolution Soccer 2020 (PES) oyununun Çin versiyonundan çıkarıldı.

Fotoğraf: Arsenal.com

Özil, Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına da tepki göstermiş, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Reklam

PES’in Çin’deki distribütörü NetEase, Özil’in oyundan çıkarıldığını açıklayarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların ‘ekstrem’ olduğunu ve Çinli taraftarların kalbini kırdığını söyledi.

Çin dışişleri bakanlığı Özil’in ‘yalan haberlerle aldatıldığı’nı savundu.

Arsenal ise ‘apolitik’ olduğunu bildirdi.

Reklam

Pompeo da topa girdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Özil ve Arsenal’in Twitter hesaplarını alıntılayarak, “Çin Komünist Partisi’nin propaganda kuruluşları Mesut Özil’i ve Arsenal’i tüm sezon boyunca sansürleyebilir fakat hakikat üstün gelir. Çin Komünist Partisi Uygurlara ve diğer dini azınlıklara yönelik ağır insan hakları ihlallerini saklayamaz” diye yazdı.

SON HABERLER

Adana’da bir garip soygun: Eski imama ihale üstüne ihale!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl organize ettiği ‘Altın Koza Film Festivali’nin geçen yılki ihalesinin fahiş fiyatla -bu yılkinden 3 milyon 606 bin lira fazlaya- anlaşmaya bağlandığı ortaya çıktı. 2018’de düzenlenen 25’inci Altın Koza Film Festivali organizasyonunu 8 milyon 400 bin liraya Osmaniye Din Görevlileri Derneği eski başkanı Hacı Aslan Demir isimli yüklenici tarafından aldı. 23-29 Eylül’de düzenlenen organizasyon bu yıl 4 milyon 794 bin liraya AC Prodüksiyon isimli şirkete yaptırıldı.

Uludağ’da kaybolan dağcılar Mert ve Efe’nin cesetleri bulundu

Bursa Uludağ’da, 1 Aralık’ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) arama çalışmalarının 17’nci gününde iki ceset bulundu. Cesetlerden birinin üzerinden Sarp’ın kimliği çıktı. Diğer cesedin ise kime ait olduğunun belirlenmesi için kimlik tespit çalışması başlatıldı.

Hablemitoğlu: Devletin bazı karanlık insanları bir şeyler yapıyor; bedel ödüyoruz

Ankara’da, 18 Aralık 2002’de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Eşi Şengül Hablemitoğlu, “Görünmüştür ki devletin bazı karanlık insanları bir yerlerde bir şeyler yapıyorlar, biz de onların verdiği kararların bedellerini ödüyoruz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...