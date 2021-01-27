Mesut Özil için imza töreni düzenlendi: En kısa zamanda sahada olacağım

Fenerbahçe’nin 3.5 yıllığına anlaşmaya vardığı Mesut Özil için Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Özil, en kısa zamanda sahada olacağını söyledi; kesin tarih vermedi.

Fotoğraflar: AA

Her fırsatta küçüklüğünden beri Fenerbahçeli olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, son olarak formasını giydiği Arsenal’la yollarını ayırmış 18 Ocak’ta İstanbul’a gelmişti. Karantina sürecinin ardından pazar günü ilk antrenmanına çıkmıştı.

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Doğduğu ve vatandaşı olduğu Almanya’nın milli takımının yanı sıra, İspanyol devi Real Madrid ve İngiliz Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’ın aralarında olduğu takımlarda sayısız başarıya imza atan 32 yaşındaki futbolcu için düzenlenen törene eşi Amine Gülşe ve kızı Eda da katıldı. Töreni yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları ve 116 basın mensubu izledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 8 Aralık 2020’de, Acun Ilıcalı, sportif direktör Emre Belözoğlu, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve kendisinin ayrı ayrı uçaklarla Özil’in yaşadığı Britanya’nın başkenti Londra’ya uçtuklarını anlattı.

Özil, İstanbul’a geldikten sonra, “Evin oğlu geldi” diyen Ali Koç, 10 Aralık’ta bir araya geldiklerini söyledi.

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Özil’in Fenerbahçe’ye gelme ihtimalinin, 7 Haziran 2019’da evlendikten sonra Acun Ilıcalı’nın bir sonraki yıl ülkesinde olacağını umduğuna dair tweet’i ile gündeme geldiğini anımsatan Koç, yıldız futbolcunun önünde çok daha iyi teklifler olduğunu söyledi.

Koç, çocukluğundan beri gönül verdiği Fenerbahçe’yi seçen Özil’in futbolunun yanı sıra hayırseverlerliğinin onu küresel bir markaya dönüştürdüğünün altını çizdi.

Özil’in Türk futboluna katkı sunacağını düşündüğünü ifade eden Koç, “Birlikte zaferler yaşayacağız. Aramıza hoşgeldin” dedi.

‘Benim için hayaldi’

Özil ise şunları söyledi: “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Başkanımız ‘Rüya’ diyordu. Benim için bir hayaldi. Burada olduğum için çok mutluyum herkese teşekkür ediyorum.”

Özil, takımın başarısı içinden elinden geleni yapacağını söyledi.

‘Kendim FB’li oldum’

Törene canlı bağlantıyla katılan Fenerbahçelilerin sorularını yanıtlayan Özil, “Sizi kim Fenerbahçeli yaptı” sorusuna, “Kendim” yanıtını verdi.

Özil, Çubuklu’yla ne zaman sahada göreceğiz sorusu üzerine, “İnşallah en kısa zamanda” derken daha önce sarı lacivertli kulübe gelmediği için “Keşke daha önce olsaydı” deyip demediğine ilişkin soruyu, “İyi ki şimdi” diyerek yanıt verdi.

2019’da video çeken ve mektup yazan, Özil’in Fenerbahçeli formasıyla posterlerini odalarına asmak istediklerini ifade eden Yağız ve Kuzey adlı ikizler salona girdi.

Video gösterildikten sonra içeri giren kizler, Özil’in giyeceği, ailesinin doğup büyüdüğü kent Zonguldak’ın plaka numarası olan 67 no’lu formayı imzalatan ilk isimler oldu.