Milli takımı bırakan Özil: Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı.

Özil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri bir fotoğraf nedeniyle ülkesinde yoğun şekilde eleştirilmişti.

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Bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özil, Erdoğan’la görüşmesinin ‘siyasi propoganda’ içermediğini ifade ederek, bunu makama saygı gereği yaptığını söylemişti.

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

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Özil son attığı tweet’le Erdoğan görüşmesi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle artık Alman milli takımında yer almayacağını bildirdi.

Özil açıklamasında “Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı Alman olarak görülmedi, ben neden Türk Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? Son yaşanan olaylar sebebiyle ırkçılık ve saygısızlık hissettiğim için bundan böyle ulusal seviyede Almanya için oynamayacağım. Almanya milli takım formasını gurur ve heyecanla giydim ama artık giymeyeceğim. Bu kararı almak çok zordu çünkü takım arkadaşlarım, teknik ekip ve Almanya’nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim. Fakat üst düzey Almanya Futbol Federasyonu yöneticileri Türk kökenime saygısızlık yapıp beni bencilce politik propaganda malzemesi yaptılar. Artık yeter. Benim futbol oynama nedenim bu değil. Arkama yaslanıp hiçbir şey yapmamam beklenemezdi. Irkçılık asla kabul edilemez” dedi.

III / III pic.twitter.com/c8aTzYOhWU — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 Temmuz 2018

Bild: Irkçı söylemler hissettiği sürece dönmeyecek

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu.

‘Mesut Özil artık Almanya için oynamayacak’ başlığını kullanan Bild gazetesi Özil’in bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğraftan sonra yaşanan tartışmalar nedeniyle aldığını kaydetti.

Bild, Özil’in bu karar için çok düşündüğünü ve yaşanan tartışmalardan sonra ırkçı söylemler hissettiği sürece bu formayı giymeyi düşünmeyeceğini aktardığını belirtti.

Spigel‚ ‘Özil Alman milli takımını bıraktı‘ başlığını atarken, kendisine karşı ırkçılık ve saygısızlık yapıldığını söyledi.

Stern ise Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar fotoğraf çektirebileceğini ve bu durumdan pişman olmadığını dile getirdi.