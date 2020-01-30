MESS’in teklifini reddeden 10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve gidiyor

İşvereni temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde anlaşamayan Birleşik Metal İşçileri Sendikası 5 Şubat’ta greve gidecek.

Fotoğraf: DHA

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi için geçen yıl ekim ayından beri görüşmeler sürüyordu. Uzlaşma olmaması halinde işçilerin 5 Şubat’ta greve gideceği açıklanmıştı. MESS, metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı almıştı.

Reklam

İki sendika teklifi kabul etmedi

119 bin işçiyi temsil eden Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla MESS arasında iki yıllık toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlandığı dün açıklandı. Anlaşmaya göre işçilere ilk altı ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.5 zam yapıldı.

10 bin metal işçisini temsil eden Birleşik Metal-İş ile MESS arasındaki müzakerelerin ise devam ettiği belirtildi.

Dün akşam MESS’in yüzde 17’lik zamn teklifini değerlendirmek için toplanan Birleşik Metal-İş yetkilileri bunu kabul etmeyerek grev kararı aldı.

Reklam

Kararda 5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisinin greve çıkacağı duyuruldu.

‘Sefalet ücreti dayatması’

Sendikanın açıklaması şöyle: “MESS’le Sendikamız arasında dün gece (28 Ocak 2020) geç saatlerde yapılan toplantıda MESS tarafından verilen yüzde 17 oranındaki ücret teklifini değerlendirmek üzere bugün (29 Ocak 2020) toplanan Merkez TİS Komisyonu MESS’in sefalet ücreti dayatmasını kabul etmedi.

Merkez TİS Komisyonumuzun önerisini değerlendiren Genel Yönetim Kurulumuz, daha önce 5 Şubat’ta uygulanmak üzere alınan grev kararını arkasında olduğunu bir kez daha vurguladı. Genel Yönetim Kurulumuz, 5 Şubat grevini etkili biçimde hayata geçirmek için çalışmaları yoğunlaştırma kararı aldı.

5 Şubat’ta 11 ildeki 41 fabrikadan, 10 bin metal işçisi greve çıkacak. Metal işçileri daha önce defalarca yapılmaz denileni yaptı, olmazı oldurttu, tarih yazdı ve şimdi bir kez daha tarih yazma görevi, metal işçilerinin önünde durmaktadır. Metal işçilerinin uzlaşma çabalarına kulak tıkayan metal patronlarına, metal işçileri örgütlülükleri ile üretimden gelen güçlerini kullanarak en sert cevabı verecektir.

Eğer grev ertelemeleri ile, baskı ile, tehdit ile, metal işçilerini korkutacaklarını sanıyorlarsa, onlara ne kadar yanıldıklarını açık bir şekilde göstereceğiz. Nesillerden, nesillere aktarılacak yeni bir destanın ilk adımı bugün atıldı.

Birleşik Metal İşçileri sendikası her zaman olduğu gibi bugün de tüm metal işçilerinin, Türkiye işçi sınıfının, ekmek ve adalet mücadelesinin bayraktarlığı görevini gururla, onurla sürdürecektir. Metal işçileri 5 Şubat’ta bir kez daha tarih yazacak.

Biliyoruz ki, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanında işçilerin gözü, kulağı ve dayanışması metal işçileriyle olacaktır. Tüm sınıf dostlarını ve tüm metal işçilerini bu destana ortak olmaya, dayanışmaya davet ediyoruz.

Metal işçileri, sorumluluğunu taşıdığı binlerce metal işçisinin taleplerine sahip çıkacak, bu sorumluluğunun gereğini yerine getirecektir.”