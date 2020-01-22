MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı aldı.

Fotoğraf: DHA

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından grev kararı alınması halinde, işverenlerin işçi tarafına isteklerini kabul ettirebilmek için işçileri topluca işten uzaklaştırmasına lokavt deniyor.

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Yüzde 10’luk teklifi reddetmişti

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş ile MESS, toplu iş sözleşmesi (TİS) için geçen yılın ekim ayında ilk kez masaya oturmuş, yasal sürede anlaşma sağlanamamıştı. 186 işyerinde 130 bine yakın işçiyi ilgilendirdiği belirtilen sözleşme için zam ve yan haklar konusunda uzlaşma olmamıştı.

Sendikalar, yüzde 26-34 zam isterken, işverenin yüzde 10’luk teklifini reddetmişti. Uzlaşma olmaması halinde işçilerin 5 Şubat’ta greve gideceği açıklanmıştı.

Sendikanın grev kararı almasının ardından MESS’ten de bir hamle geldi. MESS üyesi Ford Otomotiv, Borusan Mannesmann, Otokar, TOFAŞ, Aygaz ve Türk Traktör gibi şirketler, bugün sabah saatlerinde peş peşe Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamalarda bulundu.

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Sözleşme görüşmelerinin sürdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şirketimizin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.”