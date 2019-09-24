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Yaramazlara biraz batar!

Meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimine ‘FETÖ’den yedi buçuk yıl

İhraç edilen eski ağır ceza hakimi Menderes Yılmaz’a ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yedi buçuk yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan hakime ‘Meclis, hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ile ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçlarından ceza istenmişti.

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Tutuksuz yargılanan Yılmaz, bugünkü karar duruşmasına SEGBİS sistemiyle görüntülü olarak katıldı. Hakim hakkındaki iddiaları reddederken, avukatları da beraat istedi.

Mahkeme, Yılmaz’ı Meclis, hükümet ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat ettirdi. ‘FETÖ’den ise ceza verildi.

Diyarbakır ve İzmir’de ağır ceza mahkemelerinde hakimlik yapan sanık, faili meçhul cinayetler, JİTEM, KCK ve ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk’ davalarına bakıyordu.

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