Meslekten ihraç edilen ağır ceza hakimine ‘FETÖ’den yedi buçuk yıl

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bir dizide iki kadının öpüşme görüntüsüne ‘genel ahlaka aykırı olduğu’ gerekçesiyle ceza verdi. RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi Faruk Bildirici ise karara “RTÜK’teki çoğunluğun ahlak anlayışı dayatılıyor” diye itiraz etti.