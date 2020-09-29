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Yaramazlara biraz batar!

Meslektaşından öç almak amacıyla 23 çocuğu zehirleyen yuva öğretmeni idama mahkum edildi

Çin’de, kavga ettiği bir meslektaşından öç almak amacıyla öğrencilerini zehirleyen bir yuva öğretmeni idama makhum edildi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Jiaozuo kentindeki bir yuvada çalışan Wang Yun adlı öğretmen, 27 Mart 2019’da, 23 çocuğun kahvaltısına zehir katmış, çocuklardan biri 10 ay tedavi gördükten sonra ocak ayında hayatını kaybetmişti. Kavgalı olduğu öğretmenin sorumlu olduğu çocukları, ondan öç almak için zehirlediğini söyleyen Wang Yun tutuklanmıştı.

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Çocukların kahvaltısına sodyum nitrit koyan Wang Yun, mahkemede, öğretmenle kavga etmesinin nedeninin çocuklara karşı nasıl davranılacağı, onların nasıl eğitileceği konusunda olduğunu söyledi.

Savcı, Wang’ın daha önce de kocasını zehirlediğini, adamın hastanedeki tedavisinin ardından iyileştiğini söyledi.

İdam kararını açıklayan hakim ise Wang Yun’un eyleminin korkunç olarak niteleyerek ağır bir cezayı hak ettiğinin altını çizdi.

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