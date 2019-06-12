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Yaramazlara biraz batar!

Meslektaş dayanışması işe yaradı; Rus gazeteci serbest

Rusya’da, geçen hafta uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sonrasında ev hapsinde tutulan araştırmacı gazeteci Ivan Golunov serbest bırakıldı. Rus basınına göre kamuoyu baskısı ve meslektaş dayanışması Golunov’un serbest kalmasında etken oldu.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü açıklanan ve polis merkezinde tutanak tutulduktan sonra serbest kalan Golunov, araştırmacı gazeteciliğinden ödün vermeyeceğinin altını çizdi. Golunov’un serbest kalması kamuoyu ve meslektaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Üç gazete -Kommersant, Vedomosti ve RBK- pazartesi günü, internet gazetesi Meduza’da çalışan, yolsuzluk ve yasadışı ticari ilişkilerle ilgili haberlere imza atan Golunov’a destek için aynı birinci sayfa ve ‘Ben/Biz Ivan Golunov’uz’ başlıklı başyazıyla yayımlanmıştı. Kamuoyunda ise son haftalarda tehdit aldığı belirtilen gazeteciyi susturmak için tuzak kurulduğu algısı oluşmuştu.

Yolda durdurulup çantasında uyuşturucu niteliğinde ilaç bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Golunov’un avukatları ‘ilacın başkası tarafından konulduğunu’ iddia etmişti. İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev de yolsuzlukların üzerine giden gazetecinin suçlu olduğunun kanıtlanamadığını itiraf etmişti.

Rusya’da üç gazete ev hapsinde tutulan gazeteciye destek için aynı başyazıyla çıktı

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